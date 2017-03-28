“جلوب إكسبريس سيرفيسز” تناقش خطة عملها للسنوات الثلاث القادمة

في خطوة تستعرض خلالهاالإنجازات التي حققتهافي العام الماضي وتكشف فيها عنخطة عملهاللسنوات الثلاث المقبلة،استضافت “جلوب إكسبريس سيرفيسز”، مؤخراً اجتماعاً لمديريها التنفيذيين على مستوى الإدارات العليا من مختلف مكاتبها حول العالم وذلك في مكتبها في فرنسا. واجتمع مسؤولو الإدارات العليا من كافة مكاتب الشركة حول العالم لمناقشة استراتيجية عالمية موحدة لأعمال الشركة والتي ركزت على التميز التشغيلي وغيرها من القضايا الهامة مثل تحديات السوق وسبل تجاوز توقعات العملاء.

وتطرق كبار المسؤولين خلال هذا الاجتماع، الذي أقيم على مدى يومين، إلى التحسينات المستمرة في الشركة مثل إطلاق حلول إدارة الشحنات ونشر المستوى التالي من التكنولوجيا المبتكرة. كما قاموا بطرح استراتيجيات لزيادة تطوير أعمال الخدمات اللوجستية في مختلف المناطق وتعزيزها من خلال مكاتب الشركة، بالإضافة إلى التركيز على نمو الطرق التجارية في المناطق الرئيسية.

وفي إطار تعليقه على نتائج الاجتماع، قال مصطفى قوام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جلوب إكسبريس سيرفيسز”: “شكل اجتماع المديرين التنفيذيين على مستوى الإدارات العليا منصة هامة تمكنا من خلالها من مناقشة استراتيجيات تطوير الأداء وتقديم خدمات متميزة، حيث نرى أن ذلك ينبغي أن يبدأ من الإدارة العليا التي تعتبر الممثل الإقليمي والعمود الفقري للشركة ويمكنها أن تحدث فرقاً فيما يتعلق باغتنام الفرص الهامة. وتحفزنا إنجازاتالعام الماضي على العمل بجد وحماس أكبر لتطوير خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة ومواجهة التحديات في هذا القطاع المتنامي”.

كما أطلقت “جلوب إكسبريس سيرفيسز” حملتها الاجتماعية الجديدة “شحنة واحدة، دولار واحد” التي تهدف إلى مساعدة الأطفال الأقل حظاً حول العالم وتمكينهم من الحصول على فرصتهم في التعليم.

وتعهدت الشركة من خلال هذه الحملة بالتبرع بدولار واحد عن كل شحنة من جميع مكاتبها المنتشرة حول العالم بدءاً من 1 مارس/ آذار الجاري إلى 31 أغسطس/آب المقبل وذلك للمؤسسات غير الحكومية المعنية بتعليم الأطفال.

واختتم قوام: “لاحظنا مستويات جديدة من التفاؤل والثقة بالنفس في معظم البلدان النامية، وهو ما يمكن أن يشكل حافزاً لهذه البلدان للوصول إلى أهداف أعلى في المستقبل. وأسهم هذا الحماس في خلق فرص هائلة لشركات الخدمات اللوجستية كشركتنا، حيث سنواصل من خلال الاستفادة من هذه الأوضاع المتفائلة، سعينا للوصول إلى أهداف أعلى لضمان تحقيق نمو متجدد، بالإضافة إلى توسيع أعمالنا وإحداث التحول المطلوب في كافة مكاتبنا حول العالم. ونهدف إلى أن نكون شركة قائمة على المعرفة تركز على تطوير الحلول لتسهم في دفع عملية التغيير التحويلي في البلدان النامية”.