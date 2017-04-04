“جلف كابيتال” تستثمر أكثر من نصف مليار درهم في التجارة الإلكترونية

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قالت شركة “جلف كابيتال” المتخصصة في مجال الاستثمار البديل في الشرق الأوسط أنها استثمرت أكثر من نصف المليار درهم حتى الآن في شركات التكنلوجيا والتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها استثمرت في منصتين للتجارة الإلكترونية وهما “سبورتر دوت كوم” وهو عبارة عن سوق إلكتروني متخصص بالمكملات الغذائية والرياضية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات للمزادات وهو سوق إلكتروني مخصص للمزادات في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة انها استثمرت أيضاً في منصة مخصصة للتجارة الإلكترونية تعمل في قطاع الضيافة من الشركات للشركات، لافتة إلى أنها تسعى لأن تكون من أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

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Tags:استثمارالتجارةجلف كابيتال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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