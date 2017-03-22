“جلفار” تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 16% 16 أبريل القادم

دعت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم الأحد 16 أبريل القادم، على الساعة 11 صباحا، في مقر الشركة برأس الخيمة.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي اليوم، أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 16% وأسهم منحة بنسبة 3 % من رأس المال عن عام 2016.

كما ستستمع العمومية إلى تقارير كل من مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016، والمصادقة عليها جميعا.

وستتم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

كما سيتم إضافة المادة التالية في النظام الأساسي للشركة:

“يخصم مباشرة وبشكل منفرد من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على حده مبلغ 20 ألف درهم من المكافأة السنوية التي قررتها الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة، وذلك لكل اجتماع مجلس إدارة لم يقم بالحضور فيه شخصيا. طالما تم دعوة ذلك العضو لحضور هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي لا يعتبر حضوراً شخصيا لعضو مجلس الإدارة قيامه بإنابة غيره من أعضاء المجلس في التصويت نيابة عنه في اجتماع المجلس”.