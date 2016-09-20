“جبل عمر” توقع عقد بيع 55 وحدة سكنية مع البلاد المالية بمليار ريال

أعلنت شركة “جبل عمر للتطوير” عن توقيعها اليوم، عقد بيع 55 وحدة سكنية مع البلاد المالية مدير صندوق البلاد للضيافة في مكة المكرمة بقيمة تعادل مليار ريال.

وجاء هذا الاتفاق الموقع اليوم، بعد توقيع الشركتين مذكرة تفاهم في 21 أغسطس الماضي، لإنشاء صندوق عقاري لشراء 52 وحدة سكنية بمشروع الشركة بمكة المكرمة بقيمة مليار ريال، حيث قامت “جبل عمر” بإضافة 3 وحدات سكنية الى هذه الصفقة ليزيد اجمالي عدد الوحدات السكنية المباعة من 52 الى 55 وحدة سكنية.

وقد تم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 21 أغسطس، إنشاء الصندوق بعد اخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وانهاء اجراءات الفحص النافي للجهالة.

وستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار هذه الوحدات السكنية بعد بيعها للصندوق لمدة عام بقيمة ايجارية تعادل 2 % من قيمة استحواذ الصندوق عليها، وهو ما يعادل 20 مليون ريال (للسنة).

وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام متحصلات البيع لتنفيذ استراتيجية المشروع، متوقعة أن يظهر الاثر المالي بشكل ايجابي على الايرادات وحقوق المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 30/12/1437هـ.

ونوهت إلى أن رئيس مجلس ادارة الشركة “عبدالعزيز السبيعي” هو طرف ذو علاقة وانه تم تطبيق معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة.

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