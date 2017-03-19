“جامعة حمدان بن محمد الذكية” و”هوليستيك”يوفران حلولاً داعمة لـ “دبي 10X”

دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء عاصمة عالمية للمستقبل، عقدت “جامعة حمدان بن محمد الذكية” شراكة استراتيجية مع “هوليستيك” (HOLISTIC)، قوامها التعاون البنّاء في ابتكار مبادرات نوعية من شأنها دفع عجلة التحول من نموذج “الاقتصاد القائم على التجربة” إلى نموذج “اقتصاد التحول”. وتنبع أهمية الخطوة من كونها تجسيداً حقيقياً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في بناء شراكات مثمرة لترجمة أهداف مبادرة “دبي 10X” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارة تسبق مدن العالم بعشر سنوات وصولاً إلى مدينة المستقبل.

ووقع البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة لتنمية الجامعة في “جامعة حمدان بن محمد الذكية”، والدكتورة لودميلا فاسيلييفا، مؤسس “هوليستيك”، مذكرة التفاهم وسط تأكيد الجانبين على استكشاف آفاق جديدة وابتكار برامج مشتركة تستشرف الرؤية الطموحة في الانتقال بإمارة دبي ودولة الإمارات نحو ريادة المستقبل، فضلاً عن التعاون في تطوير نهج قائم على “الابتكار الجذري الشامل” الذي من شأنه إعادة صياغة النماذج التشغيلية وآليات العمل بعيداً عن النماذج التقليدية، وذلك استناداً إلى منهجيات حديثة مثل طرائق التفكير التصميمي التي تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس “جامعة حمدان بن محمد الذكية”: “نلتزم في “جامعة حمدان بن محمد الذكية” بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير آليات عمل واضحة لتطبيق نماذج رائدة سعياً وراء صناعة المستقبل، تماشياً مع توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي قال: “في دبي تجاوزنا مرحلة التطوير، وعقدنا العزم أن نبقى في المركز الأول بفارق عشر سنوات”. ومن هنا، جاء قرارنا بتأسيس شراكة متينة مع “هوليستيك”، الرائدة في وضع تصورات جديدة في الابتكار والتعليم، لتطوير وتطبيق نماذج مستقبلية قائمة على “الابتكار الجذري الشامل” من شأنها تطوير جودة الخدمات وفق المتغيرات المتسارعة والمتطلبات الناشئة، بما يدعم التوجه الحكومي نحو صناعة المستقبل.”

واختتم العور: “إيماناً منا بأهمية اتخاذ خطوات سبّاقة لتجسيد غايات مبادرة “دبي 10X”، فإننا نتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي في التعليم وغيره من القطاعات الحيوية، في سبيل تسريع وتيرة الانتقال من نموذج الاقتصاد القائم على التجربة إلى نموذج “اقتصاد التحول”، معتمدين في ذلك على أساليب شمولية ومبتكرة وحلول تحويلية وطرائق تفكير تجمع بين الحكمة الإنسانية والابتكارات التكنولوجية. وكلنا ثقة بأنّنا سنتمكن من ابتكار مبادرات مشتركة ستسهم إلى حدّ كبير في تجسيد رؤيتنا المتمحورة حول توفير التعليم الأفضل لمبتكري المستقبل في الإمارات والعالم العربي، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الابتكار وتحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع وصولاً بدبي ودولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً.”

من جهتها، قالت الدكتورة لودميلا فاسيلييفا: “يشرفنا الدخول في شراكة استراتيجية متينة مع صرح أكاديمي مرموق مثل “جامعة حمدان بن محمد الذكية”، التي تمثل نموذجاً رائداً في صياغة المستقبل باستخدام نهج التعليم الذكي. ونتطلع بثقة حيال الخطوة الجديدة، كونها انطلاقة قوية لتوفير حلول شمولية قائمة على الدمج بين التقنيات التحويلية الحديثة ومنهج التدريب في إدارة الأداء البشري. ونلتزم من جانبنا بتزويد الجامعة بطرائق جديدة قائمة على الابتكار الجذري والتعلم السريع بإشراف نخبة العلماء والخبراء الدوليين، فضلاً عن وضع برامج متطورة لقياس وتعزيز السعادة والحدس والعبقرية والصحة، والتي تمثل بمجملها دعائم أساسية لدعم التحول الشخصي والكلي.”