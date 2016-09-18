جافزا تبحث فرص تعزيز العلاقات التجارية مع الصين

بحث إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي ” جافزا ” والمدير التنفيذي للشؤون التجارية مع سعادة لي لينغبنغ قنصل عام الصين في دبي سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين من خلال توفير شراكات بين المؤسسات الصينية الرائدة والمنطقة الحرة عبر تأسيس مكاتب لها في جافزا لما تتمع به من فرص واعدة وإمكانات عالية المستوى ومرافق تلبي احتياجات الشركات على اختلاف صناعاتها وقطاعاتها.

وأكد الجناحي خلال استقباله قنصل عام الصين والوفد المرافق له أن الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والتطور في قطاع التصنيع بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” استراتيجية دبي الصناعية التي توفر مزايا وحوافز وتسهيلات ضخمة لشركات هذا القطاع ..

داعيا الشركات الصينية التي تتمتع بسمعة مرموقة في قطاعات الابتكار والاستدامة والتصنيع لدراسة هذه الاستراتيجية باستفاضة والاستفادة مما تقدمه لهم.

وقال إن جافزا تحرص على توطيد العلاقة بدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لجافزا بحجم تجارة وصل إلى 46.4 مليار درهم في 2015 كما تضم جافزا أكثر من 230 شركة صينية من قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز والإلكترونيات والمعدات الثقيلة والهندسة ومواد البناء والسيارات.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم وواحدة من أكبر أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات عدة.

وأكد جاهزية المنطقة الحرة لاستضافة المؤسسات التجارية الصينية من كافة الأحجام وتزويدها بجميع ما تحتاجه بدءا من التسجيل والتأسيس وتوفير مقومات نجاحها من مرافق ومنشآت تناسب طبيعة عملها منوها بقوة وحيوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها عصب الاقتصاد الصيني داعيا هذه الشركات إلى اقتناص الفرص المتاحة في الإمارات والمنطقة.

وأفاد بأن مجتمع الأعمال الإماراتي يزخر بفرص اسثمارية مجدية اقتصاديا تحقق عوائد مالية جيدة للشركات الصينية لا سيما في القطاعات الرئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والحديد ومواد البناء نظرا للمشاريع الضخمة التي يتم تشييدها حاليا في دبي وعدد من الدول الاقليمية.

واطلع الجناحي سعادة قنصل عام الصين على آخر التطورات والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في المنطقة الحرة لاسيما منطقة الحلال .. مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر مركزا إقليميا لتجارة الأغذية الحلال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومحطة عبور هذه السلع إلى الأسواق الاقليمية ليشكل هذا القطاع فرصة مثالية للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في هذه الصناعة.

وأكد أن المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” تقوم بدور حيوي في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي وتسهم بفعالية في الزيادة المستمرة لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية حيث تقدم “جافزا” للمستثمرين الأجانب خدمات لوجستية هائلة ومتطورة ومزايا وتسهيلات نوعية يأتي في مقدمتها التملك الكامل وبنسبة 100% للمشروعات والشركات التي تقام فيها مع الإعفاء التام لهذه المشروعات من الرسوم الجمركية على الواردات التي تصل إلى “جافزا” ما يمكن المستثمرين من تحقيق زيادات كبيرة على قيمة عوائد وإيرادات تجارتهم بالاستفادة من هذه المزايا مجتمعة .

ولفت إلى أن جهود جافزا لتعزيز تواجد الشركات الصينية وزيادة استثماراتها تكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الصيني حاليا ورغبة الصين بتوسيع أسواقها الخارجية حيث توفر جافزا للشركات الصينية فرصة الوصول إلى أسواق عالمية واسعة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

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