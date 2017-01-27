ثقة المستهلكين الأمريكيين عند أعلى مستوياتها خلال يناير

واصل مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة اتجاهه الصعودي خلال يناير/كانون الثاني وسط تفاؤل أغلب الأمريكيين حول مستقبل الاقتصاد وسوق العمل عقب فوز “ترامب”.

وارتفع مؤشر “ميتشجان/رويترز” لثقة المستهلكين بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.5 في يناير/كانون الثاني، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2004،، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى 98.2 نقطة.

وفي تفاصيل البيانات، انخفض مؤشر الأحوال الاقتصادية إلى 111.3 نقطة من 111.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، ولكنه ظل مرتفعاً بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

من جانبه، حذر أحد الخبراء من أن ارتفاع ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري هو حتى الآن بناءً على وعود سياسية وليس على نتائج اقتصادية حقيقية.