“بوينج” تعتزم فتح أول مصنع أوروبي لها في المملكة المتحدة

تعتزم شركة “بوينج” فتح أول مصنع أوروبي لها في شيفيلد، شمال إنجلترا، في إشارة على الثقة القوية في قدرات قطاع التصنيع في المملكة المتحدة رغم استعداد البلاد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ تكلفة المصنع 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) وسيعمل على إنتاج بعض مكونات طائرتي بوينج “737” و”777″، كما سيركز أعماله أيضًا على بعض أنظمة التشغيل المرتبطة بالتحكم في أجنحة الطائرات.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها الجمعة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لزيادة تصنيع المكونات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية ومراقبة الجودة وخفض تكاليف سلسلة التوريد.

ومن المقرر أن يعمل بالمصنع الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربعة، نحو 30 شخصًا، على أن يبدأ التوظيف فيه مع انطلاق العام المقبل.