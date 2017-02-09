“تويتر” تسجل إيرادات دون التوقعات

تراجع سهم “تويتر” بشكل حاد خلال تعاملات ما قبل افتتاح الجلسة، بعدما أعلنت الشركة الخميس إيرادات فصلية دون التوقعات وكذلك خفض تقديراتها لأرباح أعمال الربع الجاري.

وانخفض سهم “تويتر” بنسبة 11.35% إلى 16.60 دولار خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة “نيويورك” في تمام الساعة 03:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنها حققت أرباحاً بلغت 16 سنتاً للسهم الواحد فيما بلغت الإيرادات 717 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2016، فيما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح تبلغ 12 سنتاً للسهم وإيرادات تصل إلى 740 مليلون دولار.

وعدلت الشركة تقديراتها للأرباح قبل خصم الضرائب خلال الربع الجاري إلى ما بين 75 مليون دولار إلى 95 مليون دولار مقارنة بتوقعات تشير إلى 191.3 مليون دولار.

وأضافت “تويتر” أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً بلغ 319 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 4% على أساس سنوي.