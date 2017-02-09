“تويتر”: أعدنا تسريع قاعدة المستخدمين لكن النمو العام ضعيف

وأضاف “دورسي” أن عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي لتويتر قد ارتفع بنسبة 11% في الربع السنوي الأخير من العام الماضي على أساس سنوي مقارنة بنمو نسبته 7% فقط في الربع الثالث من نفس العام.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن عدد التغريدات أيضا قد شهد زيادة كبيرة في العام الماضي، وهو ما يعني ارتفاع متوسط البقاء على موقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لم يوضح بيانات دقيقة.

وأشار “دورسي” إلى أن “تويتر” حققت الهدف الأصعب بالنسبة لها في العام الماضي، وهو زيادة قاعدة المستخدمين بشكل أسرع، رغم أنه لم يوضح العدد المحدد للمستخدمين يومياً.



يُذكر أن “فيسبوك” تصدر قاعدة مستخدميها النشطين، وأكدت في نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الرابع من العام الماضي على أن مستخدميها قد بلغوا 1.23 مليار شخص في تلك الفترة.