توقعات بهبوط سعر طن خام الحديد قبل نهاية 2016

تشير توقعات جديدة إلى إمكانية تجدد الضغط على تحرك أسعار خام الحديد كي تهبط إلى أدنى 50 دولارا للطن الواحد قبل نهاية العام الحالي بالتزامن مع تجاوز المعروض للتحسن في الطلب الصيني.

ونوه المحلل في “كلاركسون بلاتو سيكوريتز” في نيويورك” “جيرمي سوسمان” إلى ارتفاع صادرات الخام خلال الشهر الجاري بعد أداء ضعيف في يوليوز/تموز.

وأبدى “سوسمان” تفاؤله لحركة السلع بشكل عام نهاية العام مع تحسن الطلب الصيني، فيما يعد خام الحديد الذي يبلغ سعره 59.31 دولار حاليا السلعة الأقل “تفضيلا” لدى الشركة خلال العامين القادمين.

وربما فاجأت زيادة في أسعار خام الحديد بنسبة 36% هذا العام العديد من المحللين الذين انتظروا تراجعا للعام الرابع على التوالي، فيما يتوقع العديد من البنوك بما فيها “سيتي جروب” و”مورجان ستانلي” إمكانية حدوث ضعف مستقبلي في حركة الأسعار.

وانضم “استراليا ويستباك بانكنج” لمجموعة بيوت الخبرة غير المتفائلة لتحرك خام الحديد دون أدنى مستوى حققه العام الماضي عند 38.3 دولار للطن مع ارتفاع المعروض.

وتشير توقعات وزارة الصناعة والابتكار والعلم الأسترالية إلى شحن 874 مليون طن من موانئ البلاد عام 2017 ارتفاعا من 818 مليون طن هذا العام.

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