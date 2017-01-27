“توقعات بحدوث حركة تصحيح في الأسهم الأوروبية

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توقع تقرير صادر عن “دويتشه بنك” الألماني أن تشهد أسعار الأسهم الأوروبية خلال العام الجاري حركة تصحيح مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ومخاطر تحدق بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن سلسلة من المؤشرات الإيجابية والبيانات سمحت للأسهم الأوروبية بتسجيل أفضل موجة ارتفاع منذ 2009 ما يمهد الطريق لحدوث حركة تصحيح قريبة وتبديد جزء من هذه المكاسب وصولا إلى قيمتها العادلة.

وتابع التقرير: “احتمالية حدوث حركة تصحيح في أسعار الأسهم تتصاعد على مدار الوقت بعد موجة المكاسب الكبيرة التي سجلتها أسواق الأسهم في أوروبا على مدار الاشهر الستة الماضية”.

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Tags:الأسهم الأوروبيةتصحيحتوقعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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