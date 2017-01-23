توقعات بتفوق الاقتصاد الإماراتي إقليمياً في 2017

توقع بنك أبوظبي الوطني تفوق الاقتصاد الإماراتي على اقتصادات المنطقة مع ارتفاع الإنفاق المحلي تدريجياً وتحسن مستويات السيولة، وقام البنك أمس بإصدار تقريره السنوي بعنوان «توقعات الاستثمارات العالمية» لعام 2017، حيث يتناول من خلاله أبرز التوجهات والقضايا التي من المحتمل أن تهيمن على الساحة الاقتصادية والاستثمارية العالمية والإقليمية خلال العام الجاري، وشدد التقرير على أهمية تنويع الأصول وتوزيعها بالطريقة الصحيحة لتقليل المخاطر.

ويقدم التقرير تحليلات وآراء قيمة من خبراء الاستثمار بالإضافة إلى التوجيهات بشأن المخاطر والفرص المحتملة التي يحتاج المستثمرون بالنظر إليها من أجل التعامل بنجاح مع المشهد المتغير للاقتصاد الكلي، وشدد التقرير على أهمية تنويع الأصول وتوزيعها بالطريقة الصحيحة لتقليل المخاطر.

وبعد انقضاء عام استثنائي شهدت خلاله الأسواق تقلبات حادة لم يكن من السهل التنبؤ بها، التي جاءت نتيجة تطورات عالمية غير مسبوقة، من المتوقع أن يتأثر المشهد الاستثماري خلال العام 2017، مبدئياً، بتبعات بدء تطبيق سياسة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في عامه الأول، واستقرار أسعار النفط الخام بالإضافة إلى التقدم المحرز على صعيد المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.