توقعات بارتفاع سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2020

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توقعت فروست أند سوليفان ارتفاع قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 40 مليار درهم (حوالي 11 مليار دولار) بحلول عام 2020، .

وفي سياق متصل قال راي كافيتي، نائب الرئيس – الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى “أتيفو” إنه ربما يكون عدد الهجمات الإلكترونية التي تؤثر مباشرة في تجار التجزئة وحوادث سرقة بيانات العملاء آخذة في التناقص.

وأضاف أن الأمر الواقع غير صحيح فعدد الهجمات يبدو أقل؛ بسبب عدم توافر المعلومات المفصح عنها، فضلاً عن التحول التدريجي في تركيز تلك الهجمات من قطاع التجزئة لقطاعات أخرى، مثل قطاعي السفر والمطاعم.

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Tags:ارتفاعالتجارة الإلكترونيةسوق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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