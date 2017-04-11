توقعات بارتفاع انتاج الغاز الأمريكى في 2017

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الجاف في 2017 سيرتفع إلى 73.09 مليار قدم مكعبة يوميا من 72.30 مليار قدم مكعبة في 2016.
وهذه التوقعات للإنتاج منخفضة قليلا عن توقعات إدارة المعلومات التي صدرت في مارس آذار والبالغة 73.69 مليار قدم مكعبة وما زالت أقل من المستوى القياسي المرتفع البالغ 74.14 مليار قدم مكعبة لمتوسط الانتاج في 2016.
وقالت إدارة المعلومات إن من المتوقع أن يهبط الاستهلاك في 2017 إلى 73.34 مليار قدم مكعبة في تعديل طفيف بالخفض من 73.65 مليار قدم مكعبة في توقعاتها التي صدرت الشهر الماضي.

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Tags:اسعارالغازبترول
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