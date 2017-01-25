توقعات بارتفاع أسعار الغاز في أمريكا

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعا في الاستهلاك الأمريكي من الغاز خلال العامين الحالي والقادم وذلك بالمقارنة مع 2016 مما سيدفع الأسعار للارتفاع.

يأتي هذا في الوقت الذي ترى فيه الإدارة أن الاستهلاك تراجع العام الماضي مع ارتفاع الأسعار التي من المنتظر أن تكون أعلى في 2017 و2018 مع استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية.

ووفقا لتوقعات الإدارة، فإن متوسط السعر لعقود “هنري هاب” الفورية 3.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، و3.73 دولار في 2018 بالمقارنة مع 2.51 دولار العام الماضي.