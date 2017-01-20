“توشيبا” تعتزم بيع حصة في شركة مملوكة لها لتغطية خسائرها

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قالت وكالة رويترز إن شركة توشيبا اليابانية بدأت في إعداد العدة لبيع حصة أقلية في شركة “ناند” للرقائق الإلكترونية المملوكة لها لتعويض شطب أصولها النووية في الولايات المتحدة والذي قد يكبد الشركة خسائر تقد بنحو 6 مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تتم بنهاية العام المالي الياباني الجاري الذي ينتهي في مارس / آذار المقبل مع رغبة الشركة في تخفيف حدة الخسائر بقوائمها المالية.

و”ناند”، ثاني أكبر شركة لتصنيع الذاكرة المؤقتة بالعالم، تعد غرة التاج لـ”توشيبا” إذ تسهم في كافة منتجات الشركة.

وتقدر القيمة الأجمالية لـ”ناند” بنحو 8.7 مليارات دولار.

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Tags:بيعتوشيباحصص
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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