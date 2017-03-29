“توشيبا” ترفع تقديراتها لصافي خسائر العام الماضي

قالت شركة الإلكترونيات اليابانية “توشيبا” إن صافي خسائرها خلال عام 2016 بأكمله ربما تصل إلى 1.01 تريليون ين (9.1 مليار دولار) -أي ثلاثة أمثال تقديراتها السابقة تقريبًا- بضغط من تزايد مخصصات خسائر أعمالها النووية.

وفي بيان تفصيلي حول طلبها حماية وحدة “ويستنجهاوس” للأعمال النووية من الإفلاس، أوضحت الشركة أنها رفعت توقعاتها لصافي الخسائر من 390 مليار ين المقدرة سابقًا.

وتعاني “توشيبا” بسبب اضطرارها مؤخرًا لشطب أصول بقيمة 6.3 مليار دولار في أعمال النووية في الولايات المتحدة، وهو ما زاد من مخاطر هبوط سهم الشركة في بورصة طوكيو، ودفعها لبيع بعض أعمالها.