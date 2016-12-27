توشيبا تتوقع خسارة 100 مليار ين بسبب شراء أنشطة نووية أمريكية

قالت صحيفة نيكي الاقتصادية إن شركة توشيبا العملاقة للإلكترونيات تتوقع تكبد خسارة استثنائية تقارب 100 مليار ين (850 مليون دولار) بسبب استحواذ وحدتها وستنجهاوس على أنشطة للطاقة النووية بالولايات المتحدة العام الماضي.

وتتعلق الخسارة بالاستحواذ على وحدة الأنشطة النووية التابعة لشركة شيكاجو بريدج آند ايرون في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. ودخلت شيكاجو بريدج آند ايرون مع وستنجهاوس في عملية تقاض بشأن حساب رأس المال العامل في الصفقة.

وتوقعت توشيبا أن يبلغ صافي ربح هذا العام بأكمله نحو 145 مليار ين.