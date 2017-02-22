“توتال”:”أوبك” بحاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج للقضاء على الفائض

قال الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” “باتريك بويان” إن “أوبك” و”روسيا” ستكونان بحاجة لإطالة أمد اتفاقهما لخفض إنتاج النفط البالغ مدته ستة أشهر، إذا كانا يخططان لتقليل وفرة المخزون العالمي.

وفي حديثه مع تليفزيون “بلومبيرج” قال: “في حال أنهما يريدان حقًا التأثير على السوق – أي ما يعني خفض المخزونات لأنها مرتفعة للغاية، فإن عليهما تمديد الاتفاق إلى ما بعد مايو/أيار”، وأضاف: “أنا مقتنع أنهما سيقومان بذلك”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية إلى أن عوامل من بينها ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وتزايد الإنتاج من ليبيا قد تواصل تأثيرها السلبي على الأسعار.

وقد ظل النفط أعلى مستوى 50 دولارًا للبرميل منذ أن بدأت “أوبك” و11 دولة أخرى خفض الإنتاج من الأول من يناير/كانون الثاني.