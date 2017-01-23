“محمد بن راشد لتنمية المشاريع” و”ماجد الفطيم” توقعان اتفاقية تعاون

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون مع «ماجد الفطيم للتجزئة» لدعم أعضاء المؤسسة من الموردين بتقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير منصات لعرض منتجاتهم في متاجر كارفور الهايبرماركت والسوبرماركت المنتشرة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.

كما تهدف الاتفاقية بين الجانبين إلى تعزيز تنافسية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم منشآتهم الوطنية في تجارة التجزئة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي للإمارة الدولة معاً.

وقع مذكرة التفاهم عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وميغيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة».

وقال الجناحي: تسعى المؤسسة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص إلى تذليل العقبات أمام أعضائها، ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن الاتفاقية تُقدّم فرصاً مجزية للأعضاء من خلال توفير قاعدة صلبة لعرض منتجاتهم والترويج لها، إذ تتمتع سلسلة متاجر كارفور بشعبية وإقبال مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن انتشارها الكبير على مستوى دبي والإمارات.

وأضاف: نبحث عن الفرص المثالية والامتيازات والتسهيلات القيمة لتقديمها للأعضاء عبر توقيع الاتفاقيات والشراكات المجزية، لتمكينهم من عرض المنتجات، خاصةً المواد الغذائية الطازجة، والبقالة، والأجهزة المنزلية الخفيفة، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية. كما ستقدم «ماجد الفطيم للتجزئة» تسهيلات للأعضاء في عرض منتجاتهم في متاجر كارفور