“تنمية السياحة” تعتزم تطوير جبل جيس

أعلنت هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، أنها تعتزم تطوير طريق جبل جيس وإطلاق مجموعة من المشروعات الخدمية والترفيهية في الجبل.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة أنه سيتم إغلاق الجبل خلال فترة الصيف المقبل لمدة شهرين، من أجل تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاحه مجدداً في اكتوبر المقبل.

وأضاف أن الهيئة تسعى للقضاء على الازدحامات المرورية التي تحدث في الإجازات الاسبوعية وخلال موسم سقوط الأمطار، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية في الإمارة من أجل إنشاء طريق التفافي في نهاية الطريق المؤدي للجبل، للسماح للمركبات بالعودة من القمة إلى اسفل الجبل دون التأثير في حركة المرور.

و طالب زوار جبل جيس في إمارة رأس الخيمة بفتح مسارات بديلة للوصول إليه بدلاً من المسارات الحالية، وذلك اثر الزحام الشديد الذي شهدته طرق الجبل عقب تساقط الثلوج عليه خلال الايام الماضية.

ويقدرارتفاع جبل جيس بـ 1900 متر فوق سطح البحر وهو أحد الجبال المكونة لسلسة جبال البحر، ويقع شمال إمارة راس الخيمة، ويعتبر قمته من ابرد الاماكن في الامارات .