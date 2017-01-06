“تنظيم الكهرباء”: طرح أولى شركات التوليد للبيع مطلع 2018

share on:

قال المهندس ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن جهات حكومية عدة تعمل لإعداد خطة لخصخصة شركة الكهرباء.
وتوقع القحطاني ، طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع نهاية العام الجاري ( 2017 ) أو بداية العام 2018.
وقال إن الخطة التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ستكون متوافقة مع برنامج التحول الوطني، الذي يركز أحد أهدافه على أن يكون كل قطاع توليد الكهرباء عام 2020 مملوكًا للقطاع الخاص.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  الفالح: تثبيت الإنتاج يساهم في تعافي أسواق النفط
Tags:النفطناصر القحطانيهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

العجز التجاري الأمريكي يرتفع 6.8% في نوفمبر

share
  • /

اليابان توقف محادثات لتبادل العملة مع كوريا الجنوبية

share on: