“تنظيم الكهرباء”: طرح أولى شركات التوليد للبيع مطلع 2018

قال المهندس ناصر القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن جهات حكومية عدة تعمل لإعداد خطة لخصخصة شركة الكهرباء.

وتوقع القحطاني ، طرح أول شركة من شركات التوليد للبيع نهاية العام الجاري ( 2017 ) أو بداية العام 2018.

وقال إن الخطة التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ستكون متوافقة مع برنامج التحول الوطني، الذي يركز أحد أهدافه على أن يكون كل قطاع توليد الكهرباء عام 2020 مملوكًا للقطاع الخاص.