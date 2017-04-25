“تنظيم الاتصالات” تُخفض أسعار التجوال الدولي بين دول الخليج

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن اتمام مشغلي الهاتف المتحرك في الامارات تطبيق الاسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرار الهيئة بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر 2015.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في المتوسط، انخفضت أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18٪ ابتداء من 1 أبريل2017 ، وأسعار التجوال لخدمات البيانات بنسبة 35%، وأسعار استقبال المكالمات اثناء التجوال بنسبة 19% وخدمة إرسال الرسائل النصية أثناء التجوال بنسبة 13%.

وشمل أيضاً التخفيض الأخير في أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المزارة والمكالمات الدولية إلى دولة الامارات والمكالمات الدولية الي الدول الخليجية الأخرى.

يُشار إلى أن هذا التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر الثاني من نوعه تنفيذا لقرار الهيئة الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعارخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي حيث اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار في ابريل من عام 2016.

ويلزم القرار مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محدده في الأول من أبريل من كل عام ابتداء من عام 2016 حتى عام 2020 وذلك على خمس مراحل.