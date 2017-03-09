“تنظيم الاتصالات” تمنع “دو” و “اتصالات” من استخدام معلومات المشتركين لأهداف تسويقية

منعت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” من استخدام معلومات المشتركين لأهداف تسويقية.

و ألزمت الهيئة الشركتين بالحصول على موافقة المشتركين قبل تبادل أي معلومات مع فروعها أو الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يقتصر الاطلاع على معلومات المشتركين لدى الشركتين على الموظفين المدربين والمفوضين، والمستشارين الذين يلتزمون بحماية المعلومات السرية.

وأشارت إلى أنه يجب على الشركتين ألا يطلبا من المشتركين تقديم معلومات شخصية تتعلق بشخص آخر إذا كانت غير ضرورية او غير مرتبطة بشكل مباشر بتزويد الخدمة المطلوبة.

وأضافت أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على خصوصية معلومات المشتركين، ومنع تسريبها أو استخدامها بشكل غير ملائم.