“أرامكو السعودية” تمنح “الإنشاءات البترولية – أبوظبي” عقدين جديدين

نحت شركة “أرامكو السعودية” عقدين جديدين لتنفيذ 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية – أبوظبي.

وقال المهندس عقيل عبدالله ماضي الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية –في بيانٍ صحفي تلقت “أرقام” نسخة منه- إن تنفيذ العقدين الجديدين سيكون على مدى 11 شهرا.

وأضاف ماضي أن العقدين يشملان أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل وتوريد 9 قواعد منصات نفطية في حقل بري و8 قواعد منصات نفطية في حقل مرجان.

وكانت “أرامكو السعودية” قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية – أبوظبي، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية لتطوير حقول الزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي.