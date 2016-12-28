تماسك النفط وسط ترقب تنفيذ خفض الإنتاج

تماسكت أسعار النفط فوق 55 دولارا للبرميل بدعم من التوقعات بتقلص الإمدادات حالما يدخل أول اتفاق في 15 عاما لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص إنتاج أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من يناير المقبل.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر عند 55.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1128 بتوقيت غرينتش. وبلغ الخام 57.89 دولار للبرميل في الثاني عشر من ديسمبر الجاري وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2015. وزاد الخام الأميركي 15 سنتا إلى 53.17 دولار للبرميل.

ويظل العقد أقل بخمسة بالمئة من أعلى مستوى في 17 شهرا والذي بلغ 57.89 دولارا للبرميل في 12 ديسمبر الجاري بعد موافقة المنتجين المستقلين على بذل جهود مشتركة مع أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية والتي أدت إلى تراجع الأسعار.