“تكرير” تتلقى عروضاً جديدة لتطوير مصفاة الرويس

تلقت شركة “تكرير” عروضاً معدلة من ثلاث شركات تتنافس على عقد تطوير مصفاة الرويس في أبوظبي، و الذي يهدف إلى تطوير القناة ورفع طاقتها الإنتاجية.

وشملت قائمة الشركات التي قدمت عروضها في ديسمبر الماضي كلاً من شركة “سامسونغ إنجنيرينغ أند كونستراكشنز”، و “جي إس انجنيرينغ” الكوريتان، و “تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية.

و يتم إرساء العقد خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بعد دراسة العروض المعدلة.

وكانت شركة “تكرير” قد طلبت من الشركات تقديم عروضاً جديدة مختلفة عن العروض التي قدمتها في 2015، وذلك لأن ميزانية العروض جاءت أعلى بكثير من الميزانية المخصصة للمشروع.