“أورينت للتأمين” تعين “ميره عمر الفطيم” عضواً في مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة شركة ”أورينت للتأمين” المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعه المنعقد أمس، تعيين ميره عمر الفطيم كعضو مجلس إدارة مستقل بالشركة، خلفا لمنصب العضوية الشاغر باستقالة بطي عبيد الملا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذا التعيين سيتم إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة للمصادقة عليه.

وأضافت الشركة، أنه تقرر في اجتماع مجلس الادارة السابق، إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك بتعيين ميره عمر الفطيم كرئيس للجنة التدقيق و رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت مع استمرار باقي الأعضاء وفقا للتشكيل الحالي.