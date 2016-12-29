تعرف على أكبر 15 صفقة اندماج فى التاريخ

شهدت أروقة الاقتصاد العالمى العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ التى غيرت مسار كبرى الشركات العالمية , وساهمت فى خلق كيانات عملاقة .وشهد عام 2015 على وجه الخصوص مجموعة من عمليات الاندماج والاستحواذ بين أكبر الشركات في العالم، حيث استحوذت «أنهايزر بوش انبف أس أيه» على منافستها «ساب ميلر بي إل سي» مقابل 104 مليارات دولار، إذ مثلت هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ في قطاع صناعة المرطبات.

وأعلنت شركة «ديل» نيتها شراء «إي أم سي كوربوريشن» في صفقة تاريخية تبلغ قيمتها 67 مليار دولار، بحيث تكون أكبر عملية استحواذ في عالم تكنولوجيا المعلومات على الإطلاق. فى التقرير التالى أكبر 15 صفقة اندماج فى التاريخ

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1-استحواذ «فودافون» على «مانزمان»

تعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ، ففي فبراير/ شباط من عام 2000، اشترت شركة «فودافون أير توتش» البريطانية (المعروفة حالياً بمجموعة فودافون) شركة «مانزمان» الألمانية. وكانت الصفقة البالغة قيمتها 180.95 مليار دولار مثار قلق بين الألمانيين الذين عارضوها بشدة، حيث كانوا يعتقدون أن إبرام مثل هذه الصفقة سيؤدي إلى نهاية الشركات الألمانية، وعلى العكس من ذلك، أسهمت صفقة استحواذ «فودافون» في إنشاء أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، وضبط اتجاه عمليات الاندماج في المستقبل.

2-«إيه أو إل» على «تايم وارنر»

شهد عام 2015، الذكرى السنوية ال15 لاندماج شركة «إيه أو إل» مع «تايم وارنر» التي تعد ثاني أكبر صفقة في التاريخ، حيث بلغت قيمتها 164 مليار دولار. ورغم التحليلات المتفائلة، أعقب هذا الاندماج نتائج كارثية للشركتين، حيث انهارت القيمة السوقية لأسهم «إيه أو إل» من 226 مليار دولار إلى 20 ملياراً كما تقلص عدد زبائنها من نحو 30 مليوناً إلى نحو 10 ملايين زبون أواخر عام 2007.

3-«فيرايزون» على وحدة الاتصالات اللاسلكية

سعت شركة «فيرايزون» منذ ما يقرب من عقد لشراء حصة «فودافون» البالغة نسبتها 45% في وحدة «فيرايزون وايرليس»، وتكللت هذه المحاولات بالنجاح في سبتمبر/ أيلول من عام 2013، حيث وافقت شركة الاتصالات الأمريكية على دفع 130 مليار دولار من أجل الاستحواذ على وحدة الاتصالات اللاسلكية، التي كانت تدر أرباحاً بنحو 21.8 مليار دولار سنوياً. وبموجب الاتفاق، تمكنت «فيرايزون» من توفير احتياجاتها المالية لزيادة استثماراتها في تحسين بنيتها التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الأمريكية.

4-«فايزر» على «وارنر لامبرت»

صنعت شركة الصناعات الدوائية العملاقة «فايزر» لنفسها مجداً عام 2000، عندما أبرمت اتفاقاً للاستحواذ على شركة «وارنر لامبرت كو» في مقابل 90 مليار دولار. وسبقت عملية الاستحواذ ثلاثة أشهر من المفاوضات الماراثونية ومنافسة شرسة بين «فايزر» ونظيرتها «أمريكان هوم بروداكتس» للظفر بصفقة «وارنر لامبرت».

5-«أيه تي آند تي» على «بيل ساوث»

في شهر مارس من عام 2006، أعلنت شركة «أيه تي آند تي» عن خططها للاستحواذ على «بيل ساوث»، في صفقة كان من المقرر أن تمنح الشركة المزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات اللاسلكية. وتم إبرام الصفقة التي بلغت قيمتها 86 مليار دولار في ديسمبر/‏ كانون الأول من ذلك العام. وتمكن الكيان الجديد من توسيع شبكات التغطية اللاسلكية ل«أيه تي آند تي» في المناطق الريفية الأمريكية.

6-«أكسون كورب» على «موبيل كورب»

في عام 1999، ورغم تراجع أسعار النفط، أعلنت شركة «أكسون كورب» عن اندماجها مع شركة «موبيل كورب» في صفقة بلغت قيمتها 81 مليار دولار، نتج عنها إنشاء شركة عظمى في مجال الطاقة ألا وهي «أكسون موبيل».

وتعد الصفقة حالياً من أنجح عمليات الاندماج والاستحواذ في التاريخ.

7-اندماج «غلاسكو ويلكوم» مع «سميث كلاين»

في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2000، فاجأت شركة «غلاسكو ويلكوم» للصناعات الدوائية المستثمرين باندماجها مع نظيرتها «سميث كلاين» في صفقة بقيمة 75.7 مليار دولار. وكانت الشركتان تخططان للاندماج في عام 1998، لكن المحادثات فشلت في ذلك الوقت، حيث كانت الشركتان تتصارعان على السلطة. ومع ذلك، أبرمت صفقة عام 2000 دون عوائق لتأسيس أكبر شركة أدوية في العالم «غلاسكو سميث كلاين».

8-اندماج بين شركتي «رويال داتش بتروليوم» و«شل ترانزسبورت آند تريدينغ»

كانت «رويال داتش» تعمل بشكل وثيق ولعقود عدة مع «شل» إلى حين الإعلان عن نيتهما للإندماج عام 2005، إلا أن الصفقة البالغة قيمتها 74.5 مليار دولار واجهت معارضة من المسهمين الذين شعروا بالقلق تجاه الكيفية التي ستدار بها الشركة الجديدة، لكن في نهاية المطاف وصلت الجهات المعنية إلى اتفاق نهائي لتأسيس شركة «رويال داتش شيل»، التي تعد حالياً ثاني أكبر شركة مساهمة عامة نفطية.

9-«كومكاست» على «أيه تي آند تي برودباند»

في عام 2001، وقعت «كومكاست» اتفاق اندماج مع شركة «أيه تي آند تي» بقيمة 72 مليار دولار، حيث جعلت هذه الصفقة «كومكاس» أكبر شركة للكابلات في الولايات المتحدة من خلال توسيع نطاق قاعدة المشتركين.

10-اندماج بين «سيتي كورب» و«ترافيلرز غروب» لتشكيل أكبر شركة للخدمات المالية في العالم

في السادس من شهر إبريل/ نيسان من عام 1998، أعلنت شركتا «سيتي كورب» و«ترافيلرز غروب» عن خططهما لاستكمال عملية اندماج بقيمة 70 مليار دولار، ما نتج عنها تأسيس كيان مصرفي برأسمال 140 مليار دولار، وهو «سيتي غروب آي إن سي»، الذي اعتبر أكبر شركة للخدمات المصرفية والمالية في العالم في ذلك الوقت.

11-«فايزر» على «ويث»

في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2009، أعلنت شركة «فايزر» عن استحواذها على منافستها الأمريكية «ويث» في مقابل 68 مليار دولار، وذلك في خطوة ترمي إلى تنويع قاعدة إيراداتها. وقالت الشركة إنها جمعت قروضاً بقيمة 22.5 مليار دولار من اتحاد البنوك لتمويل الصفقة وأنها قررت خفض توزيعاتها النقدية. وساعدت هذه الصفقة «فايزر» على مواجهة عجز كبير في الإيرادات.

12-ولادة شركة «فيرايزون»

في يونيو/ حزيران من عام 2000 اقترحت شركة «أف سي سي بيل أتلانتيك كورب» شراء شركة «جي تي أي كورب» في مقابل 64.7 مليار دولار، وبعد إبرام الصفقة، غيرت «بيل أتلانتيك» اسمها ليصبح «فيرزون».

13-«أس بي سي» على «أميريتيك»

في عام 1998، استحوذت شركة «أس بي سي» للاتصالات على «أميريتيك» في صفقة بلغت قيمتها 62 مليار دولار، وسمحت الصفقة ل«أس بي سي» بالسيطرة على ما يقرب من 60 مليون خط هاتف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

14-«فايزر» على «فارماسيا»

في عام 2002، أعلنت شركة «فايزر» للصناعات الدوائية عن استحواذها على شركة «فارماسيا» في مقابل 60 مليار دولار. وأسهمت الصفقة في تعزيز موقع «فايزر» الراسخ بالفعل كأكبر منتج للأدوية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي دفعها إلى احتلال الصدارة في أوروبا واليابان وأمريكا اللاتينية.

15-«جيه بي مورغان تشيس» على «بنك وان»

في عام 2004، استحوذت شركة «جيه بي مورغان تشيس» المصرفية على «بنك وان» في صفقة بلغت قيمتها 58 مليار دولار، ليصبح «جيه بي مورغان» ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة ب2300 فرع في 17 ولاية مختلفة.