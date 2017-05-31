تعديلات حكومية على قانون خصخصة “الخطوط الكويتية”

قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مشروع قانون جديدا يتعلق بتعديل احكام القانون 6 /2008 في شأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وجاء في التعديل استبدال نصوص المواد الثالثة والرابعة والعاشرة من القانون، حيث نص تعديل المادة الثالثة على ان تتولى الحكومة تغطية خسائر الكويتية كما تتولى قبل بيع الاسهم للمستثمر تطوير الاسطول على ان يعاد تقييم الاصول والخصوم للشركة بعد التطوير وقبل طرح الاسهم المخصصة للبيع للمستثمر.

وفي ما يخص المادة الرابعة نصت على تخصيص اسهم الشركة على النحو التالي:

– 25 في المئة من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، او الشركات الاجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة او اكثر او تحالفا بين شركات وترسى المزايدة على المستثمر الذي يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه المصاريف.

– 45 في المئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويحدد النسبة لكل منها، ولا يجوز التصرف في هذه النسبة او جزء منها الا عن طريق طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة.

– 25 في المئة للاكتتاب العام للكويتيين من غير المشمولين في البند رقم د تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت الاسهم كافة المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين.

– 3 في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة ونسبة 2 في المئة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين – الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – من غير المشمولين بالامتيازات التي تقررت بموجب احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه ووفقا للشروط التفضيلية والآلية التي يضعها مجلس الوزراء وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة.

ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب البندين رقمي ج، د التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وسداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبندين رقمي ج، د وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة.

وتؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50 في المئة الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50 في المئة لاحتياطي الاجيال القادمة.

ووفقا للمادة العاشرة يستمر العمل بالقرارات والانظمة الداخلية الصادرة في شأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، في ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وقانون الشركات المشار اليه لحين تعديلها او إلغائها.

وفي المادة الثانية من القانون «يستبدل بعبارة (الشريك الاستراتيجي) اينما وردت في القانون 6 /2008 والقوانين المعدلة له المشار اليهم – كلمة (مستثمر)». فيما ألغت المادة الثالثة العمل بالقانون 21 /1965.