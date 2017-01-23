تعاون مشترك بين الصين والفلبين في 30 مشروعاً بـ3.7 مليار دولار

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اتفقت الصين على التعاون مع الفلبين في 30 مشروعا تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار تركز على تقليص الفقر وذلك حسبما قالت الدولتان بعد اجتماع عُقد في بكين يوم الاثنين.

وأعلن وزير التجارة الصيني قاو هوتشينغ هذه الاتفاقيات دون ذكر تفاصيل قائلا إن هذه”دفعة مبدئية” من المشروعات التي مازال من المتعين الانتهاء منها وأن مازالت هناك أوراق لا بد وأن تكملها البنوك المعنية.

وقال وزير المالية الفلبيني كارلوس دومنيجيز إنهما عقدا اجتماعا “بناء للغاية” وإنها ناقشا مشروعات ضخمة في المناطق الريفية بالإضافة إلى بعض المشروعات الأصغر.

وقدمت الفلبين في المجمل 38 مشروعا لتنفيذها بهدف رئيسي وهو تقليص الفقر.

ولم يؤكد الجانب الصيني ما إذا كانت المشروعات التي تمت الموافقة عليها من بين المشروعات التي قدمتها الفلبين.

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Tags:الصينالفلبينتعاون
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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