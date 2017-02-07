تطوير خدمات سداد الفواتير في البنوك والمصارف الإسلامية

علمت مصادر أن هناك توجها لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إضافة إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات مختلفة للعملاء بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بدفع الفواتير والرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الخدمات.

كما أشارت مصادر إلى أن التطور التقني والتكنولوجي في مجال الاتصالات داخل الدولة والتوجه نحو تقليص طوابير الانتظار في فروع البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الخدمات وتبسيط الإجراءات واستهلاك الأوراق، وخاصة تطور البنية التحتية للاتصالات، ستكون محفزا لتطوير الخدمات الإلكترونية من مختلف الجهات.

وتوفر البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من خلال خدماتها المصرفية الإلكترونية والتفاعلية، للعملاء فرصة سداد فواتيرهم المتعلقة بالكهرباء والماء وفواتير الاتصالات والإنترنت، وخاصة من خلال التطبيقات للهاتف الجوال، حيث يتيح مصرف قطر الإسلامي المعروف بـ«المصرف» الفرصة أمام عملائه للاستفسار عن فواتير أرقام هواتفهم الجوالة سواء من خلال شبكة أوريدو أو فودافون قطر إضافة لتعبئة الرصيد، تضاف إليها خدمة الاستفسار عن فواتير كهرماء ودفعها وإمكانية التبرع للجمعيات الخيرية العاملة في دولة قطر.

ويمكن لعملاء مصرف قطر الإسلامي التسجيل من خلال إنشاء اسم مستخدم وكلمة المرور وبمجرد حفظ البيانات يصبح بإمكان العميل الدخول إلى حسابه عن طريق الإنترنت والتطبيق في أي وقت.

من جهته، يوفر بنك الدوحة لعملائه إمكانية التسجيل في الخدمات الإلكترونية المصرفية حتى يتمكنوا من سداد الفواتير والالتزامات المالية المختلفة على غرار رسوم التعليم والمدارس وفواتير كهرماء إضافة إلى أوريدو وتكاليف ومستحقات البطاقات الائتمانية، ويوضح بنك الدوحة أن هذه الخدمات توفر الجهد والوقت وتجنب العملاء الوقوف في طوابير طويلة لسداد فواتيرهم المستحقة.

ويشير بنك الدوحة إلى أنه يمكن سداد الفواتير وخاصة فواتير أوريدو من خلال شبكة الصراف الآلي التابعة للبنك وتجنب التحول إلى فروع الشركة والاصطفاف إلى حين سداد فاتورة الاتصالات، مشددا على أن الصراف الآلي يسلم العميل بمجرد انتهاء عملية سداد الفاتورة إيصالا.

كما يمكن استخدام الهاتف المصرفي لسداد فواتير أوريدو من خلال الاتصال مباشرة.