“تطوير النقل التعليمي” تطلق حزمة من وسائل التواصل لرفع جودة الخدمة

أطلق مركز خدمة العملاء بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي , حزمة من وسائل التواصل بين الشركة والمستفيدين من الخدمة لتمكين أولياء أمور الطلبة للاطمئنان على سلامة أبنائهم وتقديم ملاحظاتهم مما يسهم في رفع مستوى خدمة النقل التعليمي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.



وأكد مدير عام خدمة العملاء بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عبد الله بن مترك العنزي, أن مركز خدمة العملاء منذ إطلاق الخدمة في حالة تفاعل دائمة لخدمة أولياء الأمور والعملاء والرد على أسئلة واستفسارات المستفيدين من الخدمة عبر الهاتف المجاني (8001231000) الذي يبدأ في تلقي الاتصالات من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وعبر البريد الإلكتروني cs@tatweertransit.com، كما أتاحت الشركة خدمة المحادثة الفورية عبر موقع الشركة www.tatweertransit.com وتطبيق حافلتي، حيث ينظم جميع تلك العمليات نظام تذاكر إلكتروني يقوم برصد وتحليل البيانات مما يساهم في رفع مستوى الخدمة وقياس مستوى رضا المستفيدين.



وأشار إلى أن الشركة أتاحت لأولياء الأمور المراقبة المباشرة على الحافلات والسائقين وتقييم مستوى الخدمة المقدمة من خلال تدوين البلاغات وتسجيل الملاحظات باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، التي ستساعد في سرعة ربط المستفيدين بمركز خدمة العملاء, مؤكداً أن إطلاق مركز خدمة العملاء يأتي في إطار مساعي الشركة لتحسين جودة خدمات النقل التعليمي المقدمة لطلاب وطالبات المدارس الحكومية في المملكة، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الحافلات .



وأوضح العنزي أن هذه الخدمة تتكامل مع الجهود التي يبذلها المراقبون والمشرفون الميدانيون الذي يمثلون الشركة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، مزوّدين بالوسائل والأدوات التقنية الداعمة لتحقيق أهداف الشركة ومراقبة أداء متعهدي نقل الطلاب والطالبات بما يضمن رفع مستوى الخدمة, مبيناً أن الشركة حرصت مؤخراً على إضافة الرقم المجاني للشركة على أسطول الحافلات التابع لها لتقديم البلاغات في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة.



يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في نقل أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة في مختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر وذلك عبر أسطول يتجاوز 25.000 حافلة ومركبة لتقديم الخدمة لأكثر من 13.000 مدرسة