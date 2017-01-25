تطويرات جديدة في مطار دبي خلال عام 2017

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي ان مطار دبي سيشهد خلال العام 2017 ادخال سلسلة من المبادرات والتكنولوجيات الجديدة، ليس لجعله المطار الأكثر حركة وحسب، بل لجعله المطار الدولي الأفضل في العالم.

وبين ان ادارة المطار ستواصل عملها في تحسين تجربة المسافرين من خلال تطوير بنية تحتية من الطراز الأول، ومن خلال التكنولوجيا وتبسيط العمليات، لجعل المطار الاكثر امتاعا وراحة للمسافرين.

واشار الى ان مطار دبي تمكن بعد أن أصبح المطار رقم واحد في العالم على صعيد المسافرين الدوليين في العام 2014، من تعزيز أهميته ضمن هذه الفئة من المطارات بعد النتائج الطيبة التي حققها في 2016.

وأضاف غريفيث في تصريح صحفي انه وفقاً لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف ان يتم التعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بين مطار دبي وبين مطاري أطلنطا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط.