تسرب وقود داخل وحدة تكرير تابعة لـ”توتال”

قالت وحدة التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركة “توتال” في الولايات المتحدة إن تسرب وقود طائرات من أحد الصمامات بوحدة تكرير تابعة لها في بورت آرثر، تكساس، تسبب في حدوث انبعاثات بالموقع.

وأضافت الوحدة في بيان أرسلته إلى لجنة تكساس المعنية بمراقبة جودة البيئة، أن التسرب حدث خلال عملية إغلاق مقررة في الوحدة 805، وقام المشغلون بعزلها وإيقافها عن العمل.

وتابع البيان: تسبب التوسع الحراري في ضغط متزايد داخل الوحدة، مما أدى لتسرب الوقود من صمام الأمان وتسربت معه كمية من المركبات العضوية المتطايرة إلى الغلاف الجوي خلال فترة امتدت لـ30 دقيقة.

وقالت الشركة، إن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء، وبمجرد اكتشاف التسرب، أعلن موقع الوحدة “منطقة محظورة”.