تسارع نشاط الصناعات التحويلية اليابانية في أبريل

أظهر مسح أولي نشرت نتائجه يوم الجمعة أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الياباني تسارع في أبريل نيسان مع ارتفاع طلبيات التصدير، في علامة جديدة على قوة الطلب العالمي.

وزادات القراءة الأولية لمؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 52.8 نقطة في أبريل نيسان على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع قراءة نهائية بلغت 52.4 في الشهر السابق.

ويظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 53.9 نقطة من قراءة نهائية 51.9 في الشهر السابق.

وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 53.6 نقطة ارتفاعا من 53.0 في مارس آذار.

وقال بول سميث الخبير الاقتصادي لدى آي.اتش.إس ماركت التي أعدت المسح إن الشركات وظفت المزيد من العمال أيضا لكن ضغوط الأسعار ما زالت تتصاعد مع ارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج بوتيرة أعلى.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الخميس أن صادرات اليابان ارتفعت في مارس آذار بأسرع وتيرة لها في أكثر من عامين، بما يسلط الضوء على قوة الطلب الخارجي الذي يساهم في تعويض تباطؤ الطلب المحلي.