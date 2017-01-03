نمو التضخم في تركيا أكثر من المتوقع

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تركيا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال الشهر الماضي أكثر من المتوقع، مدفوعاً بنمو أسعار السلع الغذائية ومنتجات التبغ، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي اليوم.

وبلغ معدل التضخم السنوي 8.53% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بـ7% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما تراوحت تقديرات المحللين لنمو التضخم خلال الشهر الماضي بين 7.6% إلى 8.5%.

وارتفعت أسعار الغذاء على أساس سنوي بنسبة 5.7% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بـ3.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما ارتفعت أسعار التبغ والكحوليات بنسبة 7.33%.

وحذر البنك المركزي الشهر الماضي من المخاطر التضخمية جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة جنباً إلى جنب مع زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

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Tags:#نموالتضخمتركيا
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امل صبرى

امل صبرى

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