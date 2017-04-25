تركيا ستستمر في ضخ الأموال بمشاريع البنية التحتية

قال رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” إن بلاده تعتزم تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إيجاد طرق خلاقة تُمكنها من خفض تكاليف التمويل، وإعادة توجيه الموارد لمشروعات البنية التحتية الكبيرة.

وأشار “يلدريم” في مقابلة أجرتها معه “بلومبرج” إلى أن تركيا تعتزم إنفاق حوالي 100 مليار ليرة (28 مليار دولار) على مشاريع للسكك الحديدية خلال السنوات العشر المقبلة، وتخصيص أموال أخرى لتطوير الطرق السريعة والمستشفيات والمطارات ومرافق سكن الطلاب.

وأضاف وزير النقل السابق أن الاقتصاد التركي تضاعف ثلاث مرات من حيث الحجم، كما تضاعفت الصادرات أربع مرات، وذلك منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002.

وتعتبر هذه المقابلة هي الأولى لـ”يلدريم” منذ الاستفتاء التعديلات الدستورية في 16 أبريل/نيسان الجاري، والذي رحب المستثمرون بنتائجه، على أمل أن يساهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم العملة التي فقدت أكثر من ربع قيمتها أمام الدولار في العام الماضي.