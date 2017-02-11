تركيا تنضم كعضو مؤسس إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

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انضمت تركيا الجمعة إلى “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” (AIIB) كعضو مؤسس عقب موافقة أعضاء البنك على الطلب التركي بالانضمام، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الصينية.

 

وكانت تركيا قد أعلنت في 26 مارس/آذار الماضي عن تقدمها بطلب للحصول على عضوية البنك الذي أطلقته الصين عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار دولار.

 

وحتى الآن، تقدمت 50 دولة بطلبات للحصول على عضوية البنك، وتمت الموافقة على 38 منها فقط كأعضاء مؤسسين، من بينها بريطانيا وفرنسا.

 

ومن جانبها عبرت الولايات المتحدة أكثر من مرة عن معارضتها لفكرة البنك، خشية أن يتعارض دوره مع المؤسسات المالية العالمية الأخرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

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Tags:استثمارالبنك الاسيوىتركيا
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