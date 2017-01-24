تركيا تثبت معدل الفائدة الرئيسي

رفع البنك المركزي التركي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد الانخفاض الحاد في قيمة الليرة لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثلاثاء، رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 8.50%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات أغلب المحللين.

لكن البنك ثبت سعر الفائدة على الريبو لأجل أسبوع عند 8%، بينما توقع محللون في مسح أجرته “رويترز” زيادة قدرها 50 نقطة أساس.

ويعارض الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بشدة أسعار الفائدة المرتفعة بحجة أن الائتمان الرخيص من شأنه تعزيز النمو، ولجأ البنك المركزي لاتخاذ عدة خطوات غير تقليدية مؤخراً بشأن السيولة فيما يبدو أنها محاولات لتجنب حدوث ارتفاع حاد بالفائدة.