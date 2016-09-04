ترسية 3 مناقصات لـ “نفط الكويت” بـ 15 مليون دينار

وافقت لجنة المناقصات العليا في مؤسسة البترول الكويتية على ترسية 3 مناقصات مختلفة لتوريد السيارات لشركة نفط الكويت حسب المواصفات الجديدة بقيمة اجمالية 15 مليون دينار لمدة 3 سنوات لكل عقد.

وقالت مصادر ذات صلة في شركة نفط الكويتان لجنة المناقصات فى المؤسسة وافقت فى اجتماعها الاسبوع الماضي على ترسية 3 عقود مختلفة لتاجير السيارات بقيم مختلفة ،مشيرة الى ان العقود بلغت 5 ملايين دينار لاحد العقود و4.4 للثانى و5.6 للعقد الاخير.

ولفتت الى ان موافقة لجنة المناقصات لترسية عقود التاجير تعد الاولى عقب تغير مواصفات السيارات للقياديين «الرؤساء التنفيذيين» و «الاعضاء المنتدبين»ونواب الرؤساء والاعضاء والمديرين ورؤساء الفرق ، موضحة ان الترسية تمت عقب اعتماد اللجنة جميع الشروط والتعديلات فى المواصفات الفنية واجراء بعض التعديلات في العقود المستقبلية وفق درجة الموظف.

ونوهت الى ان شروط وضوابط عقود تاجير السيارت حسب المواصفات الجديدة استغرقت وقتا طويلا انتظارا للانتهاء من الدراسة التى حددت الشروط والضوابط والاجراءات لتخصيص السيارات بالقطاع النفطي، وعرض الكلفة السنوية، والكلفة حسب طبيعة العمل، وعرض مقارنة الايجابيات والسلبيات للبدائل المقترحة لكل فئة.

واشارت الى ان ترسية المناقصات تمت عقب تعديل مواصفات سيارات الصالون الخاصة لاستخدام الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين، بالاضافة الى اجراء تعديلات مواصفات سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين، وكذلك مواصفات سيارات الصالون والدفع الرباعي لاستخدام المديرين وما يعادلهم، إضافة الى تعديل مواصفات سيارات الصالون والدفع الرباعي لاستخدام رؤساء الفرق وما يعادلهم.

والمحت الى ان موافقات اللجنة تمت عقب اعتماد كافة الشروط التى اضافتها الجنة الخاصة التى شكلت لدراسة تعديل المواصفات الفنية للمركبات المخصصة بصفة شخصية للعاملين بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لافتة الى انه بناء علي توصيات اللجنة تم تكليف شركة نفط الكويت بتضمين تلك المواصفات في العقود المستقبلية لكل الشركات التابعة للمؤسسة.

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