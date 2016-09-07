ترسية عقود البنية التحتية لـ”إكسبو 2020″ أكتوبر المقبل

قال “نجيب العلي” المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، إن المكتب سيبدأ بترسية عقود مشاريع البنية التحتية للموقع خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن بدء عمليات إنشاء “إكسبو 2020” قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن وتيرة العمل ستتزايد خلال عام 2017 و2018 حيث سيتم إنجاز النسبة الكبرى من البنية التحتية والإنشائية، متوقعاً تسليم الأراضي المتخصصة للدول التي ستتولى عمليات بناء أجنحتها الوطنية عام 2018.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمار العام في “إكسبو 2020″، الذي يتضمن البنية التحتية والعمليات التشغيلية وصل إلى 25 مليار درهم، متوقعاً أن يتم استرجاع كل المصروفات على العمليات التشغيلية بحلول عام 2020، لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار في البنية التحتية سيكون طويل المدى.

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