ترامب يتعهد بالحفاظ على الترتيبات التجارية مع بريطانيا بعد الانفصال

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بضمان الحفاظ على الترتيبات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها في إطار عضوية الاتحاد الأوروبي وذلك بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

وقال مكتب ماي إن الزعيمين بحثا خلال غداء في واشنطن يوم الجمعة سبل ترتيب اتفاق بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ووضع اتفاقية للتفاوض التجاري تشمل إجراء محادثات على مستوى عال لتحديد ما يمكن عمله قبل الانفصال.

وأضاف مكتب ماي قائلا في بيان “تعهد الرئيس ترامب بضمان مواصلة العمل بالاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها بريطانيا حاليا مع الولايات المتحدة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي عند انفصال المملكة المتحدة.

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Tags:بريطانياتجارةترامب
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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