“ترامب” يأمر بالتحقيق في محاولات إغراق الولايات المتحدة بواردات الصلب

أمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالتحقيق في محاولات البلدان المصدرة للصلب إغراق أسواق الولايات المتحدة بالمنتجات الرخيصة وتقويض أعمال المنتجين المحليين، في إشارة أثارت احتمالات بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.

ورغم اتجاه الأنظار صوب الصين مباشرة مع إعلان القرار، إلا أن الرئيس الأمريكي قال إن الأمر لا علاقة له ببكين وإنما يتركز فقط على حماية أمن الولايات المتحدة.

وتسببت هذه الأنباء في ارتفاع أسهم شركات الصلب الأمريكية بشكل كبير خلال تعاملات الخميس، كما يبدو أن أغلب المنتجين الآسيويين تجاهلوا الأخبار.

وخلال إعلان القرار في البيت الأبيض الخميس قال “ترامب”: إن الصلب مورد بالغ الأهمية لكل من اقتصاد وجيش البلاد، وهذا المجال لا يمكننا الاعتماد فيه على الدول الأجنبية.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب في العالم، ويتجاوز إنتاجها الاستهلاك المحلي، وعادة ما تبيع الإمدادات الفائضة في الخارج مقابل أسعار أرخص مقارنة بغيرها من البلدان.