ترامب وشي يتفقان على خطة مدتها 100 يوم لمناقشة قضايا التجارة

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قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على خطة جديدة مدتها 100 يوم لإجراء مباحثات تجارة ستفضي إلى تعزيز الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري لبلاده.
وقال روس “في ظل عدد القضايا وحجمها، قد يكون ذلك طموحا لكنه تغير كبير جدا في وتيرة المناقشات… أعتقد أن هذا تجسيد مهما جدا للعلاقة المتنامية بين البلدين.”

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Tags:ترامبشي جينويلبور روس
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