تراجع واردات الطاقة التركية 28% خلال 2016

أظهرت بيانات تركية رسمية صادرة اليوم الأربعاء تراجع واردات البلاد من الطاقة بنسبة تبلغ 28.2% في 2016 مقارنة مع العام 2015.

وقال مكتب الإحصاء التركي إن واردات البلاد من الطاقة قد تراجعت إلى 37.8 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 54.3 مليار دولار في 2015.

وأضاف المكتب في بيان أن هبوط قيمة فاتورة واردات الطاقة يرجع بالأساس إلى الاعتماد على موارد الطاقة المحلية ومن بينها الفحم والطاقة المتجددة.

وبلغت قيمة الواردات التركية بوجه عام السنة الماضية 198.6 مليار دولار مقارنة مع 207.23 مليار دولار في 2015.

وهبطت واردات تركيا من النفط الخام العام الماضي بنحو 0.4% لتبلغ 24.95 مليون طن مقارنة مع 25.06 مليون طن في 2015.