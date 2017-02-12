تراجع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر

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نشر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في ديسمبر كانون الأول بما يظهر أبطأ نمو للإقراض المصرفي منذ يناير كانون الثاني 2012.

الإقراض المصرفي في الكويت

المعروض النقدي

ديسمبر 2016

نوفمبر 2016

ديسمبر 2015

التغير السنوي (ن1)

2.1 %

5.2 %

-2.2 %

التغير السنوي (ن2)

3.1 %

6.5 %

1.7 %

التغير السنوي (ن2 – ن1)

3.5 %

6.9 %

3.2 %

مطالبات البنوك على القطاع الخاص

2.5 %

4.1 %

7.9 %

الأصول الأجنبية للبنك المركزي )المليار دينار(

8.890

9.164

7.800

التغير السنوي

14.0 %

14.5 %

-9.3 %

ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام العام السابق معدلة.
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Tags:إقتراضالكويتبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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