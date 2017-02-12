تراجع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر

نشر بنك الكويت المركزي اليوم الأحد البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في ديسمبر كانون الأول بما يظهر أبطأ نمو للإقراض المصرفي منذ يناير كانون الثاني 2012.
الإقراض المصرفي في الكويت
المعروض النقدي
ديسمبر 2016
نوفمبر 2016
ديسمبر 2015
التغير السنوي (ن1)
2.1 %
5.2 %
-2.2 %
التغير السنوي (ن2)
3.1 %
6.5 %
1.7 %
التغير السنوي (ن2 – ن1)
3.5 %
6.9 %
3.2 %
مطالبات البنوك على القطاع الخاص
2.5 %
4.1 %
7.9 %
الأصول الأجنبية للبنك المركزي )المليار دينار(
8.890
9.164
7.800
التغير السنوي
14.0 %
14.5 %
-9.3 %
ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام العام السابق معدلة.