تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية 119 مليار قدم مكعب

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي 119 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير/كانون الثاني، وهي بيانات وافقت توقعات المحللين.

وبلغ إجمالي مخزون الغاز الطبيعي في أمريكا 2.798 تريليون قدم مكعب بانخفاض قدره 348 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة عام 2016 وأدنى متوسط الخمس سنوات بمقدار 20 مليار قدم مكعب.