تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات بنسبة 5 %

تراجعت مبيعات التجزئة من الهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5 % خلال 2016، مقارنة بالعام السابق.

وأوضح صلاح خوري المدير العام للمتجر الوطني في مجموعة “JK GROUP” أن سبب تراجع المبيعات هو تأثر قطاع تجارة التجزئة بالتصحيح الحادث في القطاع العقاري، إضافة إلى التراجع النسبي في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية مثل النفط.

وتوقع أن تستقر المبيعات عند المعدلات ذاتها خلال النصف الأول من عام 2017، ثم تبدأ في الزيادة اعتباراً من الربع الأخير من العام ذاته.

وأضاف ان مبيعات الهواتف الذكية في متاجر التجزئة في الإمارات تقدر حالياً بنحو 30 ألف درهم شهرياً، وذلك بالنسبة لفئة الهواتف المتوسطة ومنخفضة الأسعار وغير شاملة إعادة التصدير، مشيراً إلى أن علامات “آبل” و “سامسونغ” و “إل جي” تسيطر على حصة تزيد على 60 % من المبيعات.